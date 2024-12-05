Организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждает, что израильские военные проводят в секторе Газа геноцид палестинцев, "безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно превращая их жизнь в настоящий ад". Правозащитники призвали мировое сообщество "немедленно остановить" происходящее.

"Уже много месяцев Израиль обращается с палестинцами в Газе как с группой недочеловеков, которые не обладают ни правами, ни человеческим достоинством, открыто демонстрируя своё намерение их физически уничтожить", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Сообщается, что организация "внимательно и всесторонне изучила действия Израиля в Газе, принимая во внимание их повторяемость и синхронность, а также как их непосредственное воздействие, так и их совокупные и взаимосвязанные последствия". Правозащитники пришли к выводу, что "намерение осуществить геноцид вполне может сочетаться с военными целями и не обязательно должно быть единственной целью Израиля".

"Принимая во внимание уже существующие условия – отчуждение собственности, апартеид и незаконную военную оккупацию, в которых были совершены эти действия, – мы можем прийти только к одному обоснованному выводу: цель Израиля – физическое уничтожение палестинцев в Газе, причём неважно, параллельно с военной целью уничтожения ХАМАС или как способ достижения этой цели", – отметила Калламар.

По ее словам, государства, продолжающие поставлять Израилю оружие, могут быть признаны соучастниками геноцида. При этом "чудовищные" преступления ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года, уверены в Amnesty International, "никоим образом не могут оправдать израильский геноцид палестинцев в Газе".

Доклад уже раскритиковали в израильском МИД. В своем заявлении ведомство назвало Amnesty International "отвратительной и фанатичной организацией", а ее публикацию — "сфабрикованным отчетом, полностью ложным и основанным на лжи". Израиль, защищаясь от нападений ХАМАС, "Хезболлы", йеменских хуситов и других исламистских группировок, действует в полном соответствии с международным правом, утверждает министерство.

Израильское подразделение Amnesty International также отвергло доклад родительской организации. Его представители отмечают, что, хотя "масштабы убийств и разрушений, осуществляемых Израилем в секторе Газа, достигли ужасающих масштабов и должны быть немедленно прекращены", они не считают, что описанные события "соответствуют определению геноцида, строго изложенному в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Также Amnesty Israel обвинили коллег в предвзятости, поскольку во внутренней переписке документ почти сразу стали называть "докладом о геноциде", хотя работа над ним тогда находилась на начальном этапе. "Представьте, как трудно исследователю месяцами работать над докладом под названием "доклад о геноциде", а затем сделать вывод, что он "только" о преступлениях против человечности", — рассказали израильские правозащитники газете Haaretz. Они также призвали коллег придерживаться строгих стандартов в применении термина "геноцид".

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