Парламент Израиля (Кнессет) одобрил два законопроекта, направленных против Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Первый законопроект запрещает работу БАПОР на территории Израиля. В поддержку этой инициативы высказались 92 парламентария, еще 10 проголосовали против.

Хотя формально у агентства остается возможность работать на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, фактически его деятельность будет серьезно ограничена из-за второго законопроекта, который поддержали 87 депутатов Кнессета. Согласно нему, израильским официальным лицам и чиновникам запрещено каким-либо образом взаимодействовать с БАПОР.

Из-за этого представители агентства не смогут получать разрешение на въезд на территорию Палестины и координировать свои действия с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Доступ в сектор Газа из Египта сейчас также невозможен, поскольку границу контролируют израильские военные.

Решение Кнессета осудил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини. "Эти законопроекты только усугубят страдания палестинцев, особенно в секторе Газа, где люди уже больше года переживают сущий ад, [...] и являются ничем иным, как коллективным наказанием", — заявил он.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при этом подчеркнули, что поступление гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа должно продолжаться. "В течение 90 дней до вступления этого закона в силу и после этого мы готовы работать с нашими международными партнерами, чтобы гарантировать, что Израиль продолжит содействовать оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа таким образом, чтобы это не угрожало безопасности Израиля", — говорится в заявлении ведомства. Там пояснили, что активизируют сотрудничество со Всемирной продовольственной программе, ЮНИСЕФ и другими организациями.

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начала ответной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа израильские власти неоднократно обвиняли БАПОР в содействии террористам. В начале этого года агентство начало внутреннее расследование после того, как Израиль обвинил 12 его сотрудников в участии в октябрьском нападении. Позднее девять человек были уволены, поскольку "могли быть причастны" к атаке 7 октября.

В ходе войны в секторе Газа ЦАХАЛ неоднократно заявлял о поражении связанных с боевиками объектов, расположенных в зданиях БАПОР. В частности, по данным израильских военных несколько командных пунктов ХАМАС находились в организованных агентством школах, а центр обработки данных — прямо под его офисом. Жертвами войны в секторе Газа стали по меньшей мере 230 сотрудников БАПОР.

Планы Израиля существенно ограничить деятельность агентства ранее назвал "катастрофой" генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил о "катастрофических последствиях" такого решения. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" планами принять соответствующие законы. По мнению британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, "обвинения против сотрудников БАПОР, выдвинутые ранее в этом году, были полностью расследованы и не дают никаких оснований для разрыва отношений" между Израилем и агентством.

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