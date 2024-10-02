Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом израильский дипломат сообщил в соцсети X.

"Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю", — заявил Кац.

Глава израильского МИД добавил, что Гутерриш также не осудил "зверства" ХАМАС во время нападения на Израиль в октябре прошлого года и не предпринял никаких усилий для объявления этой палестинской группировки террористической организацией.

"Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, "Хезболлы", хуситов, а теперь и Ирана — родины мирового террора, — останется пятном на истории ООН", — добавил Кац.

После того, как накануне вечером Иран нанес ракетный удар по Израилю, Гутерриш опубликовал твит, в котором осудил "расширение ближневосточного конфликта с его очередной эскалацией" и призвал немедленно прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль в этом посте упомянуты не были.

Корпус стражей исламской революции назвал вчерашний ракетный удар по Израилю ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным The Jerusalem Post, всего Иран выпустил по Израилю до 181 ракеты. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение Тегерана нанести удар "большой ошибкой" и отметил, что Иран "заплатит за это".

В октябре 2023 года постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку, поскольку он "не достоин" возглавлять организацию. Незадолго до этого генсек заявил, что атака ХАМАС на Израиль, в результате которой были убиты около 1200 человек, "произошла не в вакууме". "Недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. Эти ужасающие нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа", — ответил тогда на призыв израильского представителя Гутерриш.

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