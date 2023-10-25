Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан написал в соцсети X (бывший Twitter), что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "не достоин" возглавлять организацию, и призвал его немедленно уйти в отставку. Поводом для этого послужили публичные заявления Гутерриша, которые вызвали резкое недовольство в Израиле.

На заседании Совета безопасности ООН во вторник генсек организации заявил, что атака ХАМАС на Израиль "произошла не в вакууме". "Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию; их экономика задушена; их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение их тяжелого положения тают", — цитирует Гутерриша издание The Times of Israel.

Постпред Израиля в организации Гилад Эрнан назвал заявление Гутерриша "шокирующим". "Генеральный секретарь, проявляющий понимание массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов", — написал он в соцсети X.

По словам Эрнана, Израиль в качестве ответной меры приостановил выдачу виз представителям ООН. В частности, как утверждается, во въезде в страну уже отказали заместителю генсека организации по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, также прибывший в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН, отменил двустороннюю встречу с Гутерришем.

Уже после публикации заявлений израильских властей генеральный секретарь ООН написал в X, что "недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС". Однако такие атаки "не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа", подчеркнул Гутерриш.

Боевики исламистского движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября — они нанесли серию ракетных ударов по территории страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили, по последним данным, около 1400 человек. Еще более 220 израильтян были взяты в заложники. В ответ Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа, где базируются боевики; в свою очередь, те продолжили обстрелы израильских городов. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в этом регионе погибли более 5000 человек.

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