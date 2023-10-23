Еще один груз гуманитарной помощи достиг сектора Газа: колонна из 14 грузовиков въехала в регион из Египта вечером в воскресенье, 22 октября. Об этом агентству Reuters по телефону из Аммана сообщила Джульетт Тума, пресс-секретарь ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Это уже второй гуманитарный конвой, достигший цели: после нескольких дней споров по поводу открытия пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа первая партия помощи прибыла на палестинскую территорию в субботу. Тогда границу пересекли 20 грузовиков.

Однако, по данным ООН, для удовлетворения базовых потребностей в Газе ежедневно требуется 100 грузовиков гуманитарной помощи. Кроме того, важно, чтобы не было пробелов в доставке помощи через египетскую границу, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс 21 октября в кулуарах конференции в Каире.

"Еще один маленький проблеск надежды для миллионов людей, остро нуждающихся в гуманитарной помощи. Но им нужно больше, гораздо больше", — написал Гриффитс в соцсети Х (бывший Twitter). Он назвал "настоящими героями" сотрудников гуманитарных организаций на палестинской стороне, которые, "несмотря на риски", немедленно приступили к выгрузке товаров. Такие сотрудники "тоже нуждаются в защите", подчеркнул Гриффитс.

Израиль объявил блокаду сектора Газа после нападения на страну радикального исламистского движения ХАМАС, которое признано террористической группировкой в ЕС, США и Израиле. Атака произошла 7 октября, с тех пор Израиль наносит удары по этой территории с воздуха в ответ на обстрелы и настоятельно рекомендовал местным жителям эвакуироваться на юг сектора.

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