Официальный представитель Сил обороны Израиля, подполковник Питер Лернер заявил в программе Всемирной службы Би-би-си что Израиль никогда напрямую не обещал "провести наземную операцию" в Газе.

О сотнях тысяч резервистов ЦАХАЛа, собранных на границе с сектором Газа, Лернер сказал, что они "в настоящее время обучаются, оснащаются и получают инструкции". "Они также могут получить конкретные задачи, которые помогут достичь нашей цели по уничтожению ХАМАС раз и навсегда", — отметил он.

В последние дни представители ЦАХАЛ подчеркивали, что в настоящее время основное внимание уделяется активизации авиаударов перед "следующим этапом войны".

Кажется, самый четкий сигнал о дальнейших планах Израиля был получен от начальника штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви: "Мы войдем в Газу, и мы войдем с оперативной миссией". Наблюдатели говорят, что сначала эта миссия может заключаться в ограниченных рейдах.

Израиль находится под сильным давлением со стороны союзников и израильских семей, требующих отложить наземную операцию до тех пор, пока не будут освобождены заложники, в том числе и иностранные граждане.

Очевидно, что этот фактор приходится учитывать, хотя израильские официальные лица обвиняют ХАМАС в том, что он пытается выиграть время.

Кроме того, раздаются голоса, призывающие Израиль пропустить в Газу столь необходимую помощь, и даже согласиться на полное прекращение огня в гуманитарных целях.

Но после нападения ХАМАС 7 октября это в намерения израильских властей явно не входит.

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