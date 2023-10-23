Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила 320 связанных с группировкой ХАМАС целей в секторе Газа, заявили военные в соцсети X (бывший Twitter).

В частности, говорится в сообщении, были поражены минометы и пусковые установки противотанковых ракет, а также "десятки" оперативных командных центров, в части из которых укрывались боевики ХАМАС и "Исламского джихада", и наблюдательные пункты.

Агентство Reuters со ссылкой на палестинские СМИ пишет о погибших и раненых в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, но не приводит подробные данные о жертвах.

Также палестинские источники сообщают о гибели двух человек в ходе рейда израильских военных в лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан. Представители ЦАХАЛ информацию о подобной операции пока не комментировали.

7 октября движение ХАМАС напали на Израиль — по территории страны были запущены ракеты, а в граничащие с сектором Газа населенные пункты зашли боевики. Там они убили сотни мирных жителей и захватили заложников (по последним данным, 222 человека). Израиль в ответ начал наносить удары по сектору Газа.

В результате атаки ХАМАС погибли не менее 1400 израильтян. Палестинские власти заявляют о гибели около 4600 человек в результате ответных ударов.

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