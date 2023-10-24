Йохевед Лифшиц, освобожденная накануне боевиками ХАМАС, рассказала на пресс-конференции в одной из больниц Тель-Авива о том, что ей довелось пережить, находясь в плену.

Лифшиц говорила на иврите, ее дочь Шэрон переводила для англоязычных СМИ.

Она рассказала, что "прошла через ад", ее захватили боевики ХАМАС на мотоциклах, и в какой-то момент ее избили палками и заставили идти пешком.

Однако условия в туннелях, куда она попала, она описала совсем по-другому, сказав, что люди там обращались с ней "мягко" и "заботились о наших нуждах". Охранники кормили их тем же, что ели сами — сыром и огурцами. Спали все на матрасах. По ее словам, там были медики, которые оказывали помощь при ранениях.

Лифшиц сравнила "огромную сеть" подземных туннелей, которыми управляет ХАМАС, с "паутиной".

Бывшая заложница раскритиковала израильских военных за то, что они недостаточно серьезно отнеслись к угрозе со стороны ХАМАС в преддверии нападения.

Лифшиц — одна из двух женщин, освобожденных накануне вечером ХАМАС.

Пока боевики освободили всего четырех человек: 79-летнюю Нурит Купер, 85-летнюю Йохевед Лифшиц и двух заложниц-гражданок США Йехудит (в некоторых источниках Джудит) Раанан и ее дочь Натали.

По израильским данным на утро понедельника, ХАМАС удерживает в Газе 222 человека.

Дочь Йохевед Лифшиц навестила свою мать в больнице в Израиле и рассказала "Би-би-си", что с ее матерью "кажется, все в порядке".

"Снова увидеть маму — это невероятно. Держать ее за руку, просто целовать ее лицо и щеку, и я так горжусь ей, она потрясающая", — сказала Шэрон Лифшиц в интервью.

Шэрон упоминает видеозапись момента освобождения ее матери, опубликованную ХАМАС, на которой видно, как пожилая женщина напоследок коротко пожимает руку одному из боевиков.

"То, как она ушла, а затем вернулась и сказала спасибо, показалось мне совершенно невероятным. Это так на нее похоже", — сказала дочь освобожденной заложницы.

"Там [в заложниках у ХАМАС] все еще находится более 200 человек, и мы должны не зацикливаться только на своем личном счастье, а работать над освобождением каждого", — добавила женщина.

У ее семьи до сих пор нет новостей о ее отце, который также был взят в заложники. "Его держали не с мамой, поэтому она не знает, где он", — говорит женщина.

По словам Шэрон Лифшиц, ее отец активно занимался защитой прав палестинцев и "работал над достижением мира с нашими соседями". Он был убежден, что "мы должны найти способ жить вместе […] и очень упорно боролся против идеи оккупации, идеи вечной войны".

"Он говорит по-арабски, поэтому может хорошо общаться с людьми там. Он знает многих людей в Газе. Я хочу верить, что с ним все будет в порядке", — говорит женщина.

Йохевед Лифшиц рассказала, что в месте, где их удерживали, был врач. "Нас очень утешает то, что есть какое-то лечение", — добавляет ее дочь.

О роли Катара в освобождении заложников



Джереми Боуэн, международный редактор "Би-би-си" в Иерусалиме

Очевидно, что в переговорах с ХАМАС об освобождении израильских заложников в качестве посредника уже некоторое время выступает Катар.

Еще в пятницу, когда были освобождены первые две заложницы, благодарность катарским властям за это официально выразили в Вашингтоне.

По всей видимости, работает это примерно следующим образом. Именно в Катаре проводят большую часть времени — живут и работают — многие руководители политического крыла ХАМАС. Таким образом, катарские власти имеют возможность вести с ними переговоры напрямую — а через них у катарцев наверняка есть выходы и на лидеров военного крыла группировки.

Тут следует уточнить, что ХАМАС — это не привычная нам организация, с какой-то четкой структурой и иерархией: ее военное и политическое "подразделения" могуть быть представлены совершенно разными лидерами группировки, которые не всегда даже находятся в контакте друг с другом.

По одной из версий, политическое крыло ХАМАС даже могло не знать о готовящемся 7 октября масштабном нападении на израильтян.

Нападение ХАМАС на Израиль



7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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