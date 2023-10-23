Две заложницы террористического движения ХАМАС, гражданки Израиля Нурит Купер и Йохавед Лифшиц были освобождены, сообщает The times of Israel со ссылкой на Channel 12.

79-летняя Купер и 85-летняя Лифшиц были похищены из своих домов в кибуце Нир-Оз. Их мужья остаются в заложниках в Газе.

Женщины были переданы медикам Красного Креста.

Внук одной из освобожденных заложниц Даниэль Лифшиц заявил, что он и его семья "взволнованы и счастливы", что его бабушка вернется домой. По его словам, она находится в Египте и вскоре должна пересечь границу Израиля. Семья уже разговаривала с ней.

Как сообщает i24 News, в ХАМАС заявили, что заложниц освободили по "веским гуманитарным соображениям", несмотря на продолжающиеся нарушения со стороны Израиля. В ХАМАС утверждают, что освобождение произошло после переговоров при посредничестве Катара и Египта.

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