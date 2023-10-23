Число захваченных ХАМАС заложников оценивается в 222 человека, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари. По его словам, на подтверждение этих данных понадобилось немало времени, поскольку среди заложников достаточно много иностранных граждан.

Израиль проводит разведывательные вылазки на территорию сектора Газа с целью уничтожить ячейки боевиков, которые готовятся к следующей фазе войны, а также для того, чтобы собрать больше информации.

Между тем некоторые семьи продолжают получать от боевиков фотографии своих родных с угрозами, что те погибнут, если Израиль продолжит бомбить Газу или предпримет массированное вторжение в сектор.

Мать Айелет Сватицки, Ханна Пери, и ее брат, Надав Попплуэлл, были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября во время нападения на их кибуц на юге Израиля. Другой ее брат, Рой, был убит.

У Сватицки и ее братьев британское гражданство, они родом из Западного Йоркшира, поэтому она призывает правительство Великобритании сделать все возможное для возвращения ее родных.

В день нападения Айелет получила две фотографии, отправленные боевиками с телефона ее матери. На них Ханна и Надав сидят в гостиной, а под фото стоит подпись на английском — "ХАМАС".

Через несколько часов, уже на страничке Ханны в Facebook, появилось третье фото, на нем снова мать и брат Айелет, а рядом — вооруженный боевик.

"Больше я о них ничего не слышала, — рассказала Айелет в интервью "Би-би-си", — а ведь моей матери 79 лет, у нее диабет, ей каждый день нужен инсулин. У брата тоже диабет, он принимает таблетки, и я очень тревожусь за их состояние".

Если мать и брат Айелет Сватицки до сих пор официально числятся пропавшими без вести после того, как попали в заложники к ХАМАС, то судьба ее второго брата, увы, ясна. Его нашли убитым во дворе его дома в кибуце Надав. Но и здесь точка еще не поставлена.

"Его тело до сих пор официально не опознано, поэтому я до сих пор не могу его похоронить, — говорит Айелет. — Да, я потеряла одного брата, но хочу сделать все, чтобы вернуть домой второго брата и мать. И я хочу, чтобы правительство Великобритании сделало все, что в его силах, для того, чтобы вернуть их домой".

В воскресенье младший министр иммиграции Роберт Дженрик сообщил, что Великобритания "активно сотрудничает со всеми своими партнерами в регионе, чтобы обеспечить освобождение британских граждан, которых удерживает ХАМАС".

По словам Офри Бибас Леви, самый страшный кошмар случился, когда она узнала, что ее брата Ярдена вместе с женой Шири и двумя маленькими детьми, Ариэлем и Кфиром, взяли в заложники прямо у них дома в Нир-Оз.

"Я слышала, что делали боевики ХАМАС, они пытали людей, сжигали их заживо, убивали детей, насиловали женщин, и я не могу вообразить, через что прошли мои родные", — говорит Офри.

Она не знает, живы ли они, по-прежнему ли все вместе, есть ли у детей все необходимое и не приходится ли им видеть те ужасы, которые не должны видеть дети.

Офри хочет, чтобы власти оказали давление на все возможные гуманитарные организации, чтобы их представители отправились в Газу, выяснили ситуацию и добились освобождения заложников.

"Они мирные люди, они не должны быть там, и чем дольше они будут там находиться, тем труднее будет их вернуть и тем меньше шанс, что они вернутся живыми".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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