Ливанская "Хезболла", за которой стоит Иран, не дает Израилю забыть об угрозе на северной границе. Шиитская группировка отвлекает силы ЦАХАЛ от подготовки к наземной операции в Газе против суннитского ХАМАС, однако вряд ли готова открыть сейчас полноценный второй фронт, говорят эксперты. Израилю новая война с "Хезболлой" тем более ни к чему, но ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

С кровавого нападения исламистских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошло больше двух недель.

Почти сразу все взоры обратились к Ирану — одному из главных спонсоров и ХАМАС, и "Хезболлы", объединенных общей идеей уничтожения Израиля.

Вступит ли поддерживаемая Ираном "Хезболла" в войну?

С 7 октября ее боевики и Израиль обмениваются ударами, но масштаб стычек и столкновений оставался до последнего времени ограниченным.

На прошлой неделе ситуация продолжала накаляться. В пятницу израильские власти распорядились эвакуировать людей из города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном. В субботу "Хезболла" атаковала сразу несколько израильских военных объектов, израильская авиация и сухопутные силы ответили ударами по позициям "Хезболлы". В воскресенье перестрелки продолжились. Приграничные районы решили покинуть и ливанцы.

Градус напряженности на границе, по всей видимости, будет повышаться в ближайшие дни, но открыто в конфликт "Хезболла" не вступит, по крайней мере — пока, приходят к выводу эксперты.

ХАМАС, атакуя Израиль, с самого начала рассчитывал на помощь других радикальных группировок в регионе, и прежде всего "Хезболлы", и сейчас чувствует себя брошенным, предполагает газета L’Orient-Le Jour.

Один из основателей ХАМАС Халед Машаль на прошлой неделе поблагодарил "Хезболлу" за все, что она делает, но добавил, что этого "недостаточно".

Что считать последней каплей

"Хезболла" со своей стороны заявляла, что не заинтересована в прямом участии в конфликте, пока Израиль не перейдет некую "красную линию", не уточнив, что под этим имеется в виду.

Саудовские СМИ со ссылкой на источники, близкие к "Хезболле", предположили, что красной линией может считаться: 1) наземная операция в Газе; 2) число жертв, превышающее "разумную" цифру; 3) убийство одного из лидеров группировок, входящих в иранскую "ось сопротивления"; 4) атака позиций "Хезболлы".

Решение вступать или нет в конфликт, будет приниматься в Тегеране, а не Бейруте, где ливанские власти неоднократно давали понять, что очередная война им не нужна. В Ливане давно бушует политический и экономический кризис, а правит балом в стране уже больше десятилетия могущественная шиитская группировка.

"Хезболла" вряд ли вступит в войну без санкции Ирана. А исламская республика пока предпочитает выжидать.

Как считает профессор Тель-Авивского университета и научный сотрудник израильского Института исследований национальной безопасности (INSS) Раз Зиммт, у Ирана связаны руки и выбирать придется из двух зол.

"Я не думаю, что наземная кампания Израиля в секторе Газа будет считаться красной линией. Скорее, это произойдет, когда мы подойдем к тому, что возникнет реальная угроза военному и политическому лидерству ХАМАС в секторе Газа. Ирану придется выбирать между двумя плохими вариантами. Если он ничего не предпримет, это побудит Израиль продолжать наносить еще больший ущерб ХАМАС и демонстрировать слабость иранской оси сопротивления. В то же время, если Иран активизирует "Хезболлу", полномасштабные ответные меры Израиля нанесут огромный ущерб стратегическим возможностям группировки", — цитирует эксперта газета Haaretz.

"Хезболла" последний раз воевала с Израилем 17 лет назад, и хотя с тех пор и нарастила военный потенциал, сейчас не стремится ввязываться в конфликт, который не сможет выиграть.

Эксперты указывают на отсутствие в публичном пространстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и считают это признаком того, что окончательное решение о вмешательстве в конфликт не принято.

Иран и региональная война

Последний раз "Хезболла" воевала с Израилем в 2006 году. После 34 дней боевых действий погибли более 160 израильтян и более 1200 ливанцев. Конфликт закончился принятием резолюции Совета Безопасности ООН, при этом обе стороны заявили о своей победе.

По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока в Вашингтоне Фираса Максада, война 2006 года дорого обошлась и Израилю и "Хезболле", и стороны приложили много усилий, чтобы избежать новой масштабной вспышки боевых действий в последующие годы.

С тех пор между Израилем и "Хезболлой" установилась негласная взаимовыгодная договоренность: боевики не наносят удары по Израилю, Израиль не бьет по Ливану.

Конфликт не переходил за пределы пограничных стычек и обстрелов. Стороны за это время достигли относительно стабильного равновесия, основанного на взаимном сдерживании.

Сейчас — впервые за 17 лет — статус-кво под угрозой, а напряженность растет, а чем выше напряженность, тем выше вероятность того, что одна сторона просчитается и надавит на другую чуть больше, чем хотелось.

"Мы наблюдаем игру в попытку взаимного сдерживания. Это опасно, потому что хотя обе стороны, возможно, и пытаются сдерживать друг друга и не хотят видеть полномасштабный региональный конфликт, эти действия могут как раз к нему привести", — цитирует издание Independent Фираса Максада.

После войны 2006 года "Хезболла" существенно нарастила свой ракетный арсенал, а ее бойцы получили военный опыт на войне в Сирии.

И несмотря на то, что израильская армия в разы превосходит возможности боевиков "Хезболлы", группировка будет втянута в конфликт, если так решит главный спонсор "Хезболлы" Иран.

Аналитики ранее указывали на то, что Иран, возможно, уже выжал все, что хотел, из сегодняшнего обострения и пока решил оставить все как есть.

Даже если Иран прямо не был причастен к нападению ХАМАС, его называли успехом иранской оси сопротивления — от Йемена до Ирака, Сирии, Ливана и сектора Газа.

Иран добился срыва переговоров о мире между Израилем и Саудовской Аравией, организованных США. А после нападения ХАМАС иранский президент Ибрагим Раиси даже обсудил кризис по телефону с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом — своим главным арабским противником в регионе.

"Для иранского режима война уже укрепила его положение и власть в регионе, и участие "Хезболлы" может поставить под угрозу все эти преимущества", — пишет Ханин Гаддар из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Очаг нестабильности на руку Ирану, но исламская республика не хочет открытой конфронтации, в которую могут быть вовлечены в конечном счете США.

Пока Иран не окажется в ситуации, когда ему придется воевать за собственное выживание, он в войну не вступит, полагает Ханин Гаддар: "Вопрос в том, готов ли Иран пожертвовать преимуществом и рычагами "Хезболлы" в Ливане, истощая свою военную мощь. Маловероятно, что Иран пойдет на это, если только война не превратится в экзистенциальный конфликт для иранского режима".

Тактика сдерживания и постепенной эскалации

"Хезболла" предпочитает постепенную эскалацию ради достижения непростой цели — остановить наземное вторжение Израиля в сектор Газа, считает Моханад Хаге Али, старший научный сотрудник Ближневосточного центра Карнеги.

Бывшая высокопоставленная руководительница "Моссада" и экс-замдиректора Совета национальной безопасности Израиля Сима Шайн, сейчас работающая в израильском Институте исследований национальной безопасности (INSS), с экспертом соглашается:

"Они ["Хезболла"] пытаются отвлечь наше внимание. Их главная цель — сделать все возможное, чтобы мы не вошли в Газу. На данном этапе это не должно привести к открытой войне".

Для Израиля красная линия будет пресечена, если "Хезболла" начнет массированные ракетные удары по Израилю, высказала она свое мнение французской Le Monde.

Группировка больше заинтересована в демонстрации силы и сдерживании Израиля. Обе эти цели будут недостижимы, если открытая война с Израилем все-таки начнется.

"Если в Ливане начнется война, тогда "Хезболла" будет разбита, а Иран потеряет ключевое средство сдерживания", — цитирует Al Jazeera эксперта американского аналитического центра Atlantic Council Николаса Бланфорда.

С 2006 года движение с помощью Ирана значительно усилило свой ракетный потенциал, располагая, по некоторым данным, примерно 150 000 ракет ближнего и среднего радиуса действия и несколькими сотнями ракет дальнего радиуса действия и точной системой наведения (для сравнения —17 лет назад их было 14 тысяч).

Но, как указывает эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Ханин Гаддар, в этом и сила группировки — в поддержании постоянного уровня напряженности ради сдерживания. Если она сейчас использует свои ракеты, это преимущество будет исчерпано, уйдут годы на пополнение запасов, а Иран лишится серьезного инструмента влияния в дальнейшем.

США возможную угрозу со стороны "Хезболлы" восприняли серьезно и перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Джеральд Форд", предостерегая, таким образом, "Хезболлу" и стоящий за ней Иран от эскалации.

Одновременно США призвали к сдержанности израильтян.

По информации New York Times, министр обороны Израиля Йоав Галант выступал за упреждающий удар по "Хезболле", но американские власти убедили этого не делать.

"Хезболла" хотела бы избежать открытой войны, не в последнюю очередь из-за внутренних проблем в Ливане. Они понимают, что вину за уничтожение страны возложат на них.

Проблемы внутри Ливана

"Хезболлу" называют фактическим правителем Ливана. Вооруженная группировка контролирует теневую экономику, обладает собственной армией и ракетным арсеналом и определяет внешнюю политику страны с оглядкой на Иран.

Но позиции группировки значительно ослабли после выборов 2022 года. За последние годы она растеряла многих своих сторонников, именно "Хезболлу" винят в плачевном положении дел в стране и называют одним из виновных в разрушительном взрыве в порту в 2020 году.

Большая часть населения Ливана оказалась за чертой бедности, инфраструктура разрушена, страна влезла в долги на 90 млрд долларов и обанкротилась.

Даже среди ливанских шиитов — костяка сторонников "Хезболлы" — растет недовольство. К антиправительственным протестам 2019 года присоединились многие последователи движения, требовавшие покончить с клептократией и несменяемостью власти.

В случае войны недовольных будет еще больше. Группировку станут обвинять в том, что она втянула и без того ослабленную страну в войну.

"Война обнажит неспособность защитить и переселить и без того разочарованную шиитскую общину и покажет, что группировка вступила в масштабную войну, не заручившись гарантиями послевоенного восстановления страны", — размышляет Ханин Гадар.

После войны 2006 года деньги на восстановление Ливана дали страны Персидского залива, а Иран продолжил снабжать и вооружать группировку. Сейчас нет гарантий, что страны Залива придут на помощь, а финансовые возможности Ирана ограничены.

Война может привести к протестам и беспорядкам. А исход ливанцев-шиитов в города, где живут в основном христиане и сунниты, неизбежно спровоцирует межконфессиональную напряженность.

Партия Аллаха

"Хезболла" ("партия Аллаха") появилась при финансовой поддержке Ирана и при содействии иранского Корпуса стражей Исламской революции в 1982 году в ответ на израильское вторжение в Ливан в том же году. Постепенно из военизированной группировки "Хезболла" превратилась в активного участника общественной жизни в Ливане, и с 2005 года политическое крыло организации заседает в парламенте.

У "Хезболлы" собственные больницы, телеканалы, школы и молодежные программы.

С 2006 года "Хезболла" стала основной региональной армией Ирана. Боевики "Хезболлы" тренируют другие связанные с Ираном группировки в регионе — в Сирии, Йемене и Ираке. Группировка насчитывает порядка 60 тысяч бойцов.

Боевое крыло "Хезболлы" признано террористической организацией во многих странах мира — США, Великобритании, Германии, Австралии, Египте, Израиле, Канаде, Нидерландах и ряде других государств.

Россия не считает "Хезболлу" террористической организацией, в том числе ссылаясь на то, что движение является легитимной общественно-политической силой, имеющей представительство в парламенте Ливана.

Под эгидой Ирана ХАМАС, "Хезболла", "Палестинский исламский джихад" и другие группировки несколько лет назад создали так называемую Доктрину объединенного фронта. Целью ее создания было сдерживание Израиля. Согласно этой доктрине, если одна из группировок испытывает экзистенциальную угрозу, другие выступают в ее поддержку.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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