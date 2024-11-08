Министерство иностранных дел Израиля установило контакт со всеми гражданами, чье местонахождение оставалось неизвестно вскоре после массового нападения на израильских футбольных фанатов в Амстердаме. Об этом пишет The Times of Israel.

Утром сообщалось, что во время и после без порядков родственники потеряли связь с несколькими гражданами Израиля, находившимися в тот момент в Амстердаме. По разным оценкам, их число варьировалось от шести до десяти.

По данным израильских властей, повреждения получили 10 израильтян. В свою очередь, полиция Амстердама сообщила о госпитализации пяти пострадавших, они уже выписаны из больницы. Органы правопорядка также опровергли распространявшиеся ранее заявления, что неизвестные взяли нескольких израильтян в заложники.

Полицейские задержали в общей сложности 62 участников беспорядков, начато расследование "нескольких инцидентов с применением насилия". Сообщается, что в ближайшие дни улицы города и локации, связанные с еврейской общиной, будут патрулировать дополнительные силы полиции.

Накануне поздно вечером неизвестные в масках напали на израильских футбольных болельщиков, прибывших в Амстердам поддержать тель-авивский "Маккаби" в матче против местного "Аякса". Нападавшие кричали "Свободу Палестине" и другие пропалестинские лозунги, некоторые также несли палестинские флаги. Израильтян жестоко избивали, в их адрес выкрикивали оскорбления.

Судя по видео в соцсетях, которые изучила The Times of Israel, некоторые израильские болельщики, в свою очередь, еще до игры скандировали кричалки против арабов и мусульман. Также в X разошелся ролик, на котором неизвестные срывают висящий на доме палестинский флаг под оскорбительные скандирования. Местные пропалестинские активисты утверждают, что именно фанаты "Маккаби" первыми перешли к насилию.

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