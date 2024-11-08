Кандидат в премьер-министры Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об успешном завершении коалиционных переговоров, сообщает LRT. В правительство войдут социал-демократы, союз "Во имя Литвы" и партия "Заря Немана", основателя которой ранее критиковали за антисемитские высказывания.

По итогам прошедших в октябре парламентских выборов социал-демократы получили 52 мандата, "Во имя Литвы" — 20, "Заря Немана" — 14. Таким образом, коалиция сможет рассчитывать на голоса 86 депутатов. Всего в литовском Сейме заседает 141 парламентарий.

Распределение министерских портфелей между представителями коалиционных партий пока что не оглашено. Известно, что премьер-министром, скорее всего, станет 45-летний социал-демократ Палуцкас. В свою очередь, одной из других коалиционных партий, вероятно, достанется должность спикера Сейма.

Эксперты видят у новой коалиции сразу несколько слабостей, в первую очередь большое количество новичков (согласованные социал-демократами партнеры впервые участвовали в выборах) и идеологические разногласия между партиями ("Во имя Литвы" считается центристской, а "Заря Немана" — левопопулистской).

Но особые опасения у опрошенных LRT аналитиков вызвало приглашение в коалицию именно "Зари Немана". "В дополнение ко всем проблемам, которые мы имели бы только потому, что наш предполагаемый премьер-министр осуждён за злоупотребление служебным положением, теперь у нас будет лидер второй по величине политической силы в коалиции, который нарушил свою присягу и известен антисемитскими заявлениями", – считает Игнас Калпокас, доцент кафедры общественных коммуникаций Университета им. Витаутаса Великого.

Основатель "Зари Немана" — политик Ремигиюс Жемайтайтис. В мае-июне прошлого года он опубликовал на своей странице в Facebook несколько антисемитских постов, в которых, в частности, возложил на евреев ответственность за "холокост литовцев" в годы Второй мировой войны. Также Жемайтайтис раскритиковал визит премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните в Израиль. "Я так понимаю, что ценностная политика находящихся у власти ниже плинтуса, если едут в Израиль и рассказывают сказки, значит, в следующем году могут поехать на 9 мая в Россию!" — писал он в соцсетях.

В апреле Конституционный суд Литвы постановил, что политик нарушил присягу депутата Сейма и Конституцию страны. Чтобы избежать голосования о лишении его мандата, Жемайтайтис сложил свои полномочия. Еще до этого он был исключен из партии "Свобода и справедливость" и вскоре основал "Зарю Немана".

Эксперты отмечают, что получение Жемайтайтисом значимого поста в следующем литовском правительстве осложнит отношения Вильнюса с союзниками. "Когда ты приходишь на переговоры и они начинаются с этого вопроса, это уже одни переговоры, нежели чем когда ты приходишь, и таких вопросов нет, и ты сразу говоришь со своими партнёрами по существу, и они в твою стороны камешков не бросают. Теперь к таким камешкам придётся готовиться, и они могут быть очень болезненными", – предполагает Рима Урбонайте, преподаватель Университета Миколаса Ромериса.

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