Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что планирует сделать паузу в своей политической карьере. Об этом он сообщил после оглашения результатов второго тура парламентских выборов, по итогам которого политик потерпел поражение в своем одномандатном округе.

"Сигнал избирателей совершенно ясен, как для партии, так и для меня лично, и было бы ошибкой его не услышать. Услышав сигнал, к которому я отношусь очень серьезно, я принимаю решение сегодня уйти с поста председателя "Союза Отечества – Литовских христианских демократов" (TS-LKD) и сделать перерыв в своей политической карьере", — заявил Ландсбергис.

Несмотря на поражение в своем избирательном округе, политик претендовал на попадание в Сейм по партийному списку. Однако Ландсбергис отметил, что откажется от мандата, который перейдет одному из его однопартийцев.

"Я не могу игнорировать тот факт, что партия становится заложницей крайне негативного дискурса, связанного со мной или моей семьей. Я считаю, что партия должна иметь возможность свободно изучать пути трансформации и находить свой путь вперед, не отягощаясь вопросами, связанными с моей персоной [...], которые постоянно возникают в ходе избирательных кампаний или в политической повестке дня", — пояснил свое решение Ландсбергис.

Он отметил, что хотел бы видеть своим преемником во главе TS-LKD премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

Габриэлюс Ландсбергис — внук Витаутаса Ландсбергиса, одного из основателей движения "Саюдис" и спикера Восстановительного Сейма Литвы. В 2014 году политик стал депутатом Европарламента, в 2015 году — председателем TS-LKD, в 2016-м впервые избрался в национальный парламент, в 2020-м стал министром иностранных дел.

Как напоминает Politico, летом Ландсбергис активно боролся за то, чтобы стать еврокомиссаром от Литвы. Несмотря на поддержку со стороны Шимоните, его кандидатуру заблокировал президент страны Гитанас Науседа. В итоге на должность еврокомиссара выдвинули бывшего премьер-министра, депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.

Согласно предварительным данным ЦИК Литвы, победу на завершившихся накануне парламентских выборах одержали социал-демократы, которые займут 52 депутатских кресла из 141. В новом созыве Сейма TS-LKD получит 28 мандатов, левопопулистская "Заря Немана" — 20, Демократическое объединение "Во имя Литвы" — 14, Либеральное движение — 12, Литовский союз крестьян и зеленых — 8.

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