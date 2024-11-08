После состоявшегося накануне вечером в Амстердаме футбольного матча между местным "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби" люди в масках напали на болельщиков из Израиля, пишет The Times os Israel. Нападавшие кричали "Свободу Палестине" и другие пропалестинские лозунги, некоторые также несли палестинские флаги.

По данным израильских властей, десять человек были госпитализированы после нападений, тяжесть полученных ими травм не раскрывается. Еще шестерых родственники не могут найти. Сообщается, что "сотни" болельщиков оказались заперты в отелях, куда также пытались прорваться нападавшие.

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

Министерство иностранных дел Израиля утром призвало сограждан как можно скорее вылететь из Амстердама и по дороге в аэропорт не демонстрировать израильскую и еврейскую символику. За болельщиками отправили лайнер, который бесплатно отвезет их домой. Ведомство отметило, что координирует свою работу с нидерландскими коллегами. Первоначально израильские власти сообщали, что в Амстердам вылетят два военных самолета для возвращения израильтян, но позднее "было решено, что нет необходимости отправлять профессиональную спасательную миссию в Нидерланды".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил "неприемлемые антисемитские нападения на израильтян". Он добавил, что уже обсудил случившееся со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и заверил его, что "виновные будут найдены и привлечены к ответственности".

"Сегодня утром мы проснулись и увидели шокирующие кадры и видео, которые с 7 октября мы надеялись больше никогда не увидеть: антисемитский погром", — прокомментировал нападения президент Израиля Исаак Герцог. В Амстердам уже вылетел глава МИД страны Гидеон Саар, который встретится с представителями нидерландских властей и местной еврейской общины.

Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал случишвееся "погромом". "Мы стали Газой Европы. Мусульмане с палестинскими флагами охотятся на евреев. Я не приму этого. Никогда. Власти будут привлечены к ответственности за свою неспособность защитить граждан Израиля", — написал он в соцсети X.

Судя по видео в соцсетях, которые изучила The Times of Israel, некоторые израильские болельщики еще до игры скандировали кричалки против арабов и палестинцев. Также в X разошелся ролик, на котором неизвестные срывают висящий на доме палестинский флаг под оскорбительные скандирования. Пропалестинские активисты, в свою очередь, утверждают, что именно фанаты "Маккаби" первыми перешли к насилию.

🔴 Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi.



Bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce dövdü sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. pic.twitter.com/NU2GsjCJdB — Mahfil (@mahfildijital) November 7, 2024

По данным полиции Амстердама, всего были задержаны 62 человека. Органы правопорядка также обнаружили несколько человек, которые ранее считались пропавшими без вести (их число не называется).

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