Бывший пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху задержан по обвинению в передаче журналистам секретных военных документов, публикация которых могла поставить под удар переговоры о возвращении израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Как уточняется в решении суда города Ришон ле-Цион, где слушается дело, Элиэзер Фельдштейн — лишь один из четырех установленных подозреваемых в причастности к утечке. Трое остальных — сотрудники израильской службы безопасности. По данным издания Haaretz, один из них был отпущен, а двое других на время разбирательства помещены под арест.

Это дало возможность лидерам израильской оппозиции публично задаться вопросом, не причастен ли к злополучной утечке сам Нетаньяху — хотя канцелярия премьера это категорически отрицает.

Подробности дела просачивались в прессу очень медленно из-за вынесенного изначально судебного запрета на публикацию любых его материалов. После жалобы репортеров запрет частично отменил мировой судья. Впрочем, ни с одним из четырех подозреваемых журналистам связаться пока не удалось.

В адрес Нетаньяху давно звучат обвинения в том, что тот якобы затягивает переговоры о перемирии в угоду своим ультраправым партнерам по коалиции.

Агентство внутренней безопасности Израиля и руководство армии страны начали собственные внутренние расследования по делу об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild — как раз тогда, когда переговоры о заложниках вступили в решающую фазу.

В одной из статей сообщалось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что тогдашнего лидера ХАМАС Яхью Синвара (позже убитого Израилем) якобы собирались тайно вывезти вместе с заложниками в Египет через Филадельфийский коридор на границе с Газой.

Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия Синвара, направленная на то, чтобы любыми способами чинить препятствия переговорам об освобождении заложников, затягивая их максимально надолго.

Как выяснили израильские журналисты, первый "документ" оказался фиктивным, а авторство "внутренней записки" принадлежит боевикам ХАМАС самого низшего звена.

Израильский суд постановил, что публикация документов может нанести "серьезный ущерб государственной безопасности", а "способность органов безопасности достичь цели освобождения заложников в рамках военных задач могла быть поставлена под угрозу".

В воскресенье один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид заявил журналистам, что если премьер-министр знал об утечках, то "он замешан в одном из серьезнейших преступлений против безопасности", а если не знал о них, то тогда просто не годится для своей должности.

"Утечка произошла из канцелярии премьер-министра, и следствие должно определить, не было ли это сделано по его собственному распоряжению, — добавил Лапид. — По некоторым подозрениям, помощники Нетаньяху сливали секретную документацию и подделывали секретные документы, чтобы подорвать возможное освобождение заложников и развернуть кампанию в СМИ против их семей".

Еще один лидер оппозиции Бенни Ганц, который до недавнего времени входил в состав военного кабинета Нетаньяху, заявил, что если информация, касающаяся вопросов безопасности, была использована для "кампании по политическому выживанию", то это не просто уголовное преступление, а "преступление против нации".

В пятницу Нетаньяху отверг все эти обвинения, заявив, что "документ, опубликованный Bild, никогда не поступал" в его канцелярию. А в субботу уточнил, что об утечке секретной документации он и сам узнал из газет. Не назвав Фельдштейна по имени, премьер-министр дал понять, что его бывший помощник "никогда не участвовал в совещаниях по вопросам безопасности и не знакомился с конфиденциальными документами".

Несмотря на все эти заявления, ширящийся скандал еще больше навредил и без того испорченным отношениям между правительством и семьями заложников.

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