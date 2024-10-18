Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Израильские войска более года охотились за лидером ХАМАС Яхьей Синваром, который исчез в секторе Газа вскоре после того, как организовал теракты 7 октября. Сообщалось, что все это время 61-летний Синвар в основном скрывался в туннелях под сектором Газа вместе с группой телохранителей и под прикрытием живого щита из заложников, захваченных в Израиле.

В конечном итоге, похоже, смерть настигла Синвара в результате случайной встречи с израильским патрулем на юге Газы. Отряд охраны Синвара в тот момент был небольшим. Заложников поблизости обнаружено не было.

Подробности его гибели все еще появляются. Мы собрали все, что об этом известно на данный момент.

Рутинный патруль

По информации ЦАХАЛ, в среду подразделение 828-й бригады "Бисламах" патрулировало район Таль-эль-Султан в Рафахе. Военные увидели трех человек, бегущих в сторону ближайших домов в поисках укрытия, опознали их как боевиков и открыли огонь. Один из них забежал в сильно разрушенный дом, где его настиг мини-дрон, снявший поледние минуты жизни этого человка.

На кадрах, обнародованных ЦАХАЛ в четверг, видно, как человек пытается прятаться среди куч мусора на первом этаже здания. Судя по его движениям, он был ранен в руку. Человек бросил в дрон что-то похожее на палку, и на этом видео обрывается.

Именно это тело было впоследствии опознано как Яхья Синвар.

В данный момент неясно, был ли он убит дроном или в результате стрельбы со стороны израильского патруля. Известно только, что в распоряжении ЦАХАЛ есть снимки, на которых видно, что Синвару попали в голову.

Палец на экспертизу

В рамках войны это была обычная перестрелка, и, удостоверившись, что все боевики мертвы, военные покинули место столкновения и вернулись туда лишь на следующий день. Именно тогда при осмотре тел погибших было обнаружено, что один из них был поразительно похож на лидера ХАМАС.

Трогать тело военные не стали из-за угрозы мин-ловушек, но отправили в Израиль часть пальца погибшего на экспертизу. Позднее, после соблюдения всех норм безопасности, в Израиль было доставлено тело. На подтверждение личности убитого понадобилось несколько часов, в течение которых были проведены анализы зубов, отпечатков пальцев и ДНК.

Впервые о том, что лидер ХАМАС, возможно, убит, израильские военные объявили в четверг днем, а уже к вечеру ЦАХАЛ завил, что "Яхья Синвар ликвидирован". Комментируя гибель Синвара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что "злу нанесён удар", но предупредил, что война в Газе ещё не завершена.

"Синвар умер в результате охоты на него, на бегу. Он умер не как командир, а как человек, который заботился только о себе. Это четкий сигнал всем нашим врагам", — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Кольцо сжималось

В своем заявлении официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обратил внимание, что в момент столкновения с израильским патрулем рядом с Синваром почти не было охраны. Это, по мнению израильского командования, может объясняться тем, что либо группа пыталась передвигаться незамеченной, либо в окружении Синвара были большие потери.

При том, что Синвар был убит не в ходе целенаправленной операции, ЦАХАЛ заявил, что в течение нескольких недель разведка указывала на его присутствие в этом районе, и военные действовали там не случайно. Они сузили радиус поиска Синвара до южных районов Рафаха и медленно продвигались к его местоположению.

Синвар находился в бегах больше года. Он, несомненно, чувствовал, что давление Израиля растет. За несколько месяцев Израилю удалось найти и ликвидировать других лидеров ХАМАС, таких как Мохаммед Дейф и Исмаил Хания.

Кроме того, Израиль последовательно разрушал инфраструктуру, где боевики могли эффективно скрываться. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что операции последних недель на юге сектора "ограничили оперативное передвижение Яхьи Синвара".

В пятницу ХАМАС выпустил заявление, в котором заверил, что смерть лидеров организации не положит конец движению сопротивления палестинского народа. В нем говорится, что на протяжении истории группировки после каждого убийства ее выдающегося деятеля она становилась лишь сильнее.

"Да, очень больно и обидно терять любимых людей, особенно таких выдающихся лидеров, как наш, но в чем мы уверены, так это в том, что в конечном итоге мы победим — таким должен быть итог для всех тех, кто боролся за свою свободу", — говорится в заявлении.

Крупная цель, но не последняя

Ликвидация Синвара была одной из главных военных целей Израиля после теракта 7 октября. Но его смерть не означает конец войне в Газе.

По словам Нетаньяху, операция продолжится как минимум до освобождения заложников, все еще удерживаемых ХАМАС. "Я говорю дорогим семьям заложников: это важный момент в войне. Мы будем продолжать в полную силу, пока все ваши близкие, наши близкие не окажутся дома", — заявил израильский премьер-министр.

Родственники заложников надеются, что после смерти Синвара Нетаньяху, наконец, пойдет на прекращение огня ради возвращения пленников.

BBC Russian Главная

Яхья Синвар погиб почти случайно. Что известно об обстоятельствах смерти главы Х...

Скачок в потерях России: что известно о погибших в Украине российских военных к ...

Смерть Синвара — серьезный удар по ХАМАС, но это не конец войны

ИзраильХАМАССектор Газа

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь