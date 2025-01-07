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Сегодня правительство рассмотрит законопроект Министерства экономики, по которому управляющий жилым домом получит право делать вложения в жилой дом без специального полномочия от общего собрания владельцев квартир. Если речь идето соблюдении требований, предъявляемых к механической прочности, стабильности и энергоэффективности жилого здания. Собственников обяжут погасить управляющему расходы на такой ремонт, осуществленный без их согласия.

"Жилищный фонд в Латвии быстро стареет", - сообщает в аннотации к законопроекту Министерство экономики.

Приводится статистика:

  • в Латвии только 10% всех зданий были построены после 2003 года,

  • среди многоквартирных домов таких - 3% (еще 4% построены в 1993-2003-м годах).

Именно в 2023 году, подчеркивает Минэкономики, вступили в силу более высокие теплотехнические требования к конструкциям зданий.

Сегодняшние темпы обновления зданий явно недостаточны. Их будут наращивать в принудительном порядке, если речь идет о необходимых строительных работах. Траты (и проценты по взятым управляющим кредитам) будут покрывать собственники.

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