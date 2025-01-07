Как сообщают зарубежные СМИ, в конце 2024 года в Китае выросла заболеваемость метапневмовирусом человека (cMPV). У многих это вызывает ужас, так как сразу вспоминаются 2020 год и пандемия Covid-19. Что это за вирус, есть ли повод для беспокойства и как обстоят дела в Латвии, выясняет Delfi.

Как рассказала порталу представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Удре, зимой и грипп, и Covid-19, а также другие сезонные вирусы и бактерии вызывают рост числа заболевших и госпитализаций - это иногда приводит к переполненности больниц.

SPKC занимается мониторингом гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей, о чем сообщает в еженедельных отчетах об эпидемиологической ситуации.

В нынешнем эпидемическом сезоне в Латвии, как и в некоторых других странах ЕС, наблюдается очень высокая заболеваемость пневмонией.

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