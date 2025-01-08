Rinkevičs - 2
Fоtо: Māris Morkāns

7 января президент Латвии Эдгар Ринкевич рассмотрел 17 прошений о помиловании и не удовлетворил ни одно. Всего за время своей работы в качестве главы государства Ринкевич решал судьбу 200 осужденных — второй шанс он дал 14. Он не самый щедрый на помилования, но и не самый скупой президент Латвии.

Такое право по закону есть и у президента Латвии: каждый месяц он рассматривает прошения от адвокатов, родителей, детей и супругов осужденных. В год таких приходит около 150.

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Эдгар Ринкевич

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