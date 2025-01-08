7 января президент Латвии Эдгар Ринкевич рассмотрел 17 прошений о помиловании и не удовлетворил ни одно. Всего за время своей работы в качестве главы государства Ринкевич решал судьбу 200 осужденных — второй шанс он дал 14. Он не самый щедрый на помилования, но и не самый скупой президент Латвии.