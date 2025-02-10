России не должно существовать на мировой карте; любой политик, продвигающий в Верховной Раде пророссийские идеи, должен чувствовать опасность за свою жизнь, а Владимир Путин - это голос русского народа. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал большое интервью Хансу Х. Луйку.