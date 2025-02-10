Дмитрий Гордон в интервью Delfi: мне бы хотелось узнать, что сказал бы Кобзон, увидев разрушенный "под ноль" родной город
Fоtо: DELFI

России не должно существовать на мировой карте; любой политик, продвигающий в Верховной Раде пророссийские идеи, должен чувствовать опасность за свою жизнь, а Владимир Путин - это голос русского народа. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал большое интервью Хансу Х. Луйку.

Далее украинский журналист рассказал, какие чувства испытывает к России.

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