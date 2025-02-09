Проект под грифом "cекретно". При СССР Юрмалу хотели снести: как мог выглядеть город сегодня?

Если бы у советских властей было больше времени и денег, то примерно в 2000 году Юрмала в районах Майори и Дубулты выглядела бы как унылый бетонный многоэтажный микрорайон с монструозными высотками для советских отдыхающих. Об этом свидетельствует разработанная в 1969 году детальная планировка Юрмалы, копия которой хранится в Юрмальском музее. К счастью, планы коммунистических градостроителей были реализованы лишь частично: во времена СССР удалось снести лишь около четверти старинной застройки Дубулты.
В недавно изданной книге "История Дубулты. Том 2" ее автор, историк Айнарс Радовичс, анализирует эту детальную планировку, объявленную в свое время секретной. Он впервые публикует фотографии макета и карты центра Юрмалы, каким егшо видели советские власти.
О планах советского правительства относительно будущего Юрмалы как курорта можно было почитать в апрельском номере журнала Māksla за 1961 год.
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