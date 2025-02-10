"Латвия станет банановой республикой" – звучат опасения в связи с регулированием развития искусственного интеллекта

Представители негосударственных организаций (НГО) выражают обеспокоенность в связи с продвигаемым в Сейме в срочном порядке законопроектом о развитии искусственного интеллекта. В том числе тревогу у НГО вызывают предложения президента Латвии Эдгара Ринкевича наделить создаваемый Латвийский национальный центр искусственного интеллекта (LNMIC) правом получать персональные данные.

На этой неделе законопроект будет рассмотрен на двух заседаниях Комиссии по госуправлению и самоуправлению, а Сейм планирует принять закон на пленарном заседании уже в этот четверг, 13 февраля.