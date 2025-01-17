А для бабушки - тоже бесплатно? Как продлить льготный и стандартный пропуски для въезда в Юрмалу на 2025 год
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Поскольку в 2024 году пошлина за въезд в Юрмалу начала применяться с 1 февраля, приближается момент окончания годичных пропусков. Это означает, что если 365-дневный пропуск действовал с 1 февраля 2024 года, то срок его годности закончится до конца января этого года (до 30 января (!) включительно), напоминает Юрмальская дума. Портал Delfi публикует пошаговую инструкцию, кто и как имеет право обновить пропуск.

Пропуск, оформленный позже, соответственно, имеет другой срок годности.

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