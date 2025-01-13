Упитис, Пушкин и Спутник: Юрмала тоже может переименовать улицы

В Юрмале есть как минимум 10 улиц, прославляющих коммунистический режим. Однако самоуправление не берется их менять самостоятельно и организует опрос жителей. Мнения разделились, и рабочая группа продолжит разрабатывать другие предложения. Тем временем Центр общественной памяти критикует местные власти, утверждая, что опросы необоснованно бросают вызов населению, пишет LSM.

Улица Андрея Упитиса, Пушкина, Леона Паэгле, Яниса Судрабкалнса, Спутника — это лишь некоторые примеры названий, отсылающие к коммунистическому тоталитарному режиму и русификации, которые до сих пор можно встретить в Юрмале. Среди жителей города нет единого мнения о том, нужно ли их менять.

Самоуправление не меняет названия улиц самостоятельно, поэтому специальная рабочая группа подготовила предложения о том, как можно переименовать улицы, и предоставила жителям возможность выбора оставить прежние названия.

"Жители оценивают предложения рабочей группы весьма неоднозначно. В будущем мы попросим историков, участвовавших в нашей рабочей группе, и специалистов по истории культуры пересмотреть предложения и попытаться подготовить новые", — сказала руководитель отдела градостроительства Юрмальского самоуправления Вита Звейниеце.

Как отметили в Центре общественной памяти, Юрмальское самоуправление уже получило рекомендации по изменению названий улиц в 2022 году, и непонятно, почему это не было сделано до сих пор.

"Необоснованно провоцировать людей на изъявление доверия каким-то символам коммунистического тоталитарного режима. Жители могут это делать по незнанию. То, что улица в Латвийской Республике не может быть названа в честь коммунистического революционера Леона Паэгле или сталинского партизана Отомара Ошкалнса, ясно из Конституции", — говорит член совета Центра общественной памяти историк Дидзис Шенбергс.

Однако самоуправление Юрмалы отвергает обвинения в том, что названия улиц прославляют тоталитарный режим. "Мы считаем, что в Юрмале нет вопиющих или неприемлемых названий улиц. Все они были изменены в начале 1990-х годов", — заявила Звейниеце.

Самоуправление пока не ответило на вопрос, будут ли изменены названия улиц в Юрмале в этом году. Центр общественной памяти отметил, что если самоуправление продолжает намеренно затягивать этот вопрос, то Сейм должен принять законопроект, в котором будут определены улицы и конкретные даты, когда названия должны измениться.

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