В Мадоне решено переименовать три улицы, об этом свидетельствует информация Мадонской краевой думы.

Депутаты приняли решение о переименовании улицы Марты Риексты — теперь она будет называться улица Риексту. Улица Маскавас впредь будет называться улицей Рожу, в свою очередь, улица Орехово-зуевская переименована в улицу Вайес.

В мае прошлого года самоуправление провело онлайн-опрос жителей, чтобы узнать их мнение по поводу изменения названий улиц. А уже в декабре 2024 года Центр государственного языка согласовал переименования.

Все вопросы, связанные с погашением расходов на таблички с новыми названиями улиц и заменой номеров, самоуправление взяло на себя.

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