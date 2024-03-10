На нескольких географических картах в Интернете уже представлены недавно измененные названия улиц Риги, отмечает агентство LETA.

Изменения коснулись таких популярных в Латвии картографических и навигационных сервисов, как "Google Maps" и "Waze". Новые названия улиц можно найти также на карте открытых данных "OpenStreetMap" и в браузере карт "balticmaps.eu", поддерживаемом издательством "Jāņas sēta".

При этом в ряде случаев найти нужный объект можно, также используя в поисковом запросе старый адрес.

На картографической платформе Bing Maps, принадлежащей технологическому гиганту Microsoft, все еще можно прочитать только старые названия улиц Риги.

Как сообщалось, 21 февраля Рижская дума приняла решение переименовать улицу Маскавас и ряд других улиц столицы. Новое название улицы Маскавас - улица Латгалес. Также появились улицы Ластадияс, Я.Клидзея, К.Миленбаха, В.Пурвиша, В.Плудониса, Э.Беньямина, В.Сейлес и А.Спариня.

Изменения уже внесены в государственные реестры, но в городской среде их вводят происходят постепенно. Рижское самоуправление представило в Госрегистр адресов информацию, юридически фиксирующую названия новых улиц города и их расположение. Карта с расположением новых улиц доступна на сайте самоуправления.

Во всех базах данных государства и самоуправлений, основным источником информации которых является Госрегистр адресов, информация будет меняться автоматически. Это касается как заявленных гражданами адресов, так и юридических адресов компаний и учреждений.

Изменения зарегистрированы в кадастре Государственной земельной службы. Жителям Риги не нужно менять документы, так как действующий адрес на момент их оформления был юридически правильным. В особых случаях, например, в разрешениях, лицензиях, договорах и других документах, когда этого требуют нормативные акты и условия, изменения должны вноситься самими жильцами с указанием нового названия улицы.

Решением Рижской думы предусмотрено, что смену адресных и именных табличек необходимо произвести в течение трех месяцев с момента принятия решения. Знаки изготовит Департамент территориального благоустройства Главной администрации Рижской думы. Управляющим домами и владельцам придется устанавливать таблички самостоятельно.

По прогнозам, изменение названий улиц может обойтись Рижскому самоуправлению примерно в 80 000 евро. Сумма включает в себя затраты на изготовление новых названий улиц и адресных указателей.

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