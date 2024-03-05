На прошлой неделе Рижская дума приняла решение переназвать еще шесть улиц, чьи названия ассоциируются с российским и советским присутствием в Латвии. Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других заменят Пурвитис, Плудонис, Беньямини и другие представители культуры и политики Латвии. Рассказываем, кто эти люди.

Удивительно, что улица, названная в честь русского художника Николая Рериха, в Риге существует с 2000 года. И название это появилось не при Ниле Ушакове, а на стыке правления Андриса Берзиньша ("Латвийский путь") и Андриса Аргалиса (ТБ/ДННЛ). При этом, к примеру, никому не пришло в голову назвать хоть одну улицу в честь основоположника латвийской живописи Вильгельма Пурвитиса. Сегодня эта ошибка будет исправлена за счет улицы Ивана Тургенева… Другие имена — не меньшей значимости, но почему-то и им раньше не нашлось места на карте Риги.

На вопрос Delfi, по какому принципу присваиваются имена улицам города, Рижская дума прислала ответ, что предложить может любой — важно, чтобы комитет рассмотрел и одобрил, а депутаты утвердили. В целом, как отметили представители Думы, в честь определенных имен улицы называют нечасто — слишком неоднозначны биографии у известных людей. Но в данном случае, в связи с агрессией России в Украине, принимаются политические решения.

На прошлой неделе Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок - от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс, а оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес. Поскольку улица с последним называнием уже была в Риге — ее переименуют в честь латгальского поэта Яниса Клидзейса.

Новые имена получат еще шесть улиц города. Коротко рассказываем о новых героях рижских улиц.

О героях улиц, которые переназвали в 2022 году — Зенте Маурине, Анне Бригадере и братьях Каудзите мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Улица Тургенева - улица Вильгельма Пурвитиса (1872 - 1945)

Один из трех столпов-основателей латвийского живописного искусства (вместе с Янисом Розенталсом и Йохансом Валтерсом), певец "идеальной Латвии", "анатом снега". Родился на хуторе в Яунпилсе. Закончил Императорскую Санкт-Петербургскую Академию художеств с большой золотой медалью и получив стипендию, чтобы учиться и работать за границей — учиться и работать.

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