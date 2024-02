Принять новые имена рижских улиц было бы гораздо приятнее, если бы люди знали, какие фантастические судьбы скрывают холодные металлические таблички — да романы писать про этих людей! В подкасте Код.LV про латышские культурные коды журналист портала Delfi Кристина Худенко и редактор телеграм-канала "Волна/Латвия" Николай Овчинников обсуждают "политические решения" о переименованиях с человеческой стороны.

Пока записывался этот подкаст запущенная войной волна переименований не стояла на месте. В Рижской думе рассмотрели и одобрили новые латышские имена для "русских" улиц. Пушкин, Тургенев, Лермонтов и Ломоносов пакуют чемоданы, чтобы покинуть Латвию. Компанию им составят названия Маскавас и Типографияс. (Подробности — здесь.) На смену придут латышские топонимы.

Конечно, мы никак не могли предвидеть, что 16 февраля в российской тюрьме будет убит оппозиционный политик Алексей Навальный, в связи с чем в ряде европейских городов поднимут вопрос о том, чтобы дать его имя улицам, площадям и скверам. При этом мы обсуждаем, сколько времени со дня смерти героя должно пройти, чтобы человек вошел в историю, а решение о переименовании не принималось сгоряча. Похоже, в данном случае время сжалось от ужаса…

В 2022 году на просторах Пурвциемса, сменив советских лидеров, "поселились" четыре латышских деятеля, живших на рубеже 19-20-го веков — Анна Бригадере, Зента Мауриня и братья Каудзите. Кто это такие? Выйдя с опросом на улицы, мы убедились, что местные жители не в курсе. В лучшем случае говорили про писателей и поэтов, но буквально один прохожий вспомнил про роман "Времена землемеров" (братья Каудзите) и ни один не назвал пьесу "Спридитис" (Анна Бригадере). Зато многие намекали на выгодные заказы по изготовлению табличек.

Можно ли этот процесс проводить по-другому, чтобы тема улиц не была такой "скользкой"?

Прослушать подкаст можно здесь.

Обсуждаем:

Чем отличаются русский и латышский Александры Грины — соответственно, "Алые паруса" и Dvēseļu putenis. А в честь кого названа улица в Задвинье?

Слово года в Латвии atdēvēt — как оно воплощается на практике?

Станет ли Маскавас улицей Латгалес? Что в этом случае будет с Московским форштатом, Московским садом, а также камнем Лужкова?

Почему переименовали аллею и тропу имени рижанина Пикуля — теперь она носит имя художницы Бируты Баумане?

А Райниса с Чаком могут поставить под вопрос — за "детскую болезнь левизны"? Смильгиса уже обсуждают…

Рассказываем про 4 новых героев Пурвциемса — Зенту Мауриню, Анну Бригадере и братьев Каудзите — они фантастические и вполне европейского размаха!

В кого еще можно переименовать рижские улицы? И как одушевить улицы и дома? Берем пример с Эстонии.

