Delfi на форуме Arctic Frontiers. Трамп, Индия и теневой флот: Балтика и Арктика в море нестабильности и угроз

Второй год подряд в повестке дня конференции Arctic Frontiers проблемы безопасности затмевают климат. Но территориальные амбиции Дональда Трампа в Гренландии были не единственным тревожным фактором. Много внимания участники уделили и российскому "теневому флоту".

Самым заметным участником дискуссий на тему безопасности в этом году стал контр-адмирал индийского флота ТВН Прасанна (TVN Prasanna), секретарь Совета национальной безопасности Индии по вопросам Арктики. Он несколько раз заверил участников в том, что Индия проявляет большой интерес к арктическим делам, и этот интерес в первую очередь связан с изменениями климата. ТВН Прасанна заявил, что Индия является другом для каждой страны не только в регионе, но и в мире. В том числе - другом и для России, и для Украины.

Тем не менее, с начала российского вторжения в Украину Индия стала вторым по величине импортером российской нефти после Китая (37% всего российского нефтяного экспорта с начала вторжения). В разговоре с Delfi адмирал Прасанна объяснил закупки российской нефти необходимостью диверсификации поставок. Он напомнил, что продукты из этой нефти продаются в Европу, и попытался дистанцироваться от потенциального ущерба экологии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !