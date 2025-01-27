Delfi на форумe Arctic Frontiers: Гренландия заключит новое оборонительное соглашение с Данией

В ближайшее время Дания и Гренландия подпишут новое оборонительное соглашение. Об этом заявила Delfi Ая Хемниц, депутат датского парламента от Гренландии, председатель парламентского комитета по делам острова.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен перенять Гренландию у Дании, поскольку остров нужен США в целях безопасности. Старший сын Трампа Дональд Трамп-младший даже посетил Гренландию, где снял видеоролик с местными бездомными, которые утверждали, что любят Трампа и хотят стать американцами.

В ответ власти Гренландии и Дании несколько раз заявляли, что самый большой остров в мире, автономная самоуправляемая территория в составе Дании, не продается.

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