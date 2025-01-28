Налог за сдачу недвижимости в аренду вырос. Сколько платить теперь и кто имеет право на сниженные проценты?

С ростом подоходного налога с населения выросла и доля государства, которую оно получает от собственников, сдающих жилье в аренду. По-прежнему, в некоторых случаях возможен льготный режим. А вот если не платить совсем, можно получить штраф. Служба госдоходов (VID) в этом году обещала выйти на борьбу с "серой зоной", которая создает недостачи в бюджете. Рассказываем, как, кому и сколько надо платить за доход с аренды. И что будет, если сдавать нелегально.
Государство все настоятельнее требует, чтобы сдача жилья в аренду регистрировалась и с нее платили налоги. Предлагаются несколько режимов, как это можно оформить. Одни требуют дополнительной бухгалтерии в течение года, другие - только регистрации и подачи ежегодной декларации - выбирать вам. Но надо помнить, что убытки при аренде без договора могут быть намного больше, чем налог.
Какие режимы возможны с этого года для долгосрочной и краткосрочной аренды и сто поменялось.
Три режима уплаты налогов с долгосрочной аренды
Кто должен покрывать налоги и квартплату?
Что если сдать без договора?
А если сдавать жилье через AirBnb и Booking.com?
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