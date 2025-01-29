Ханс Х. Луйк. Если Трамп не добьется мира с Путиным, он найдет козла отпущения. Им может стать Зеленский.
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В мире есть только один глава государства, мнение стран Балтии о котором может иметь хоть какое-то значение. Это наш сосед-тиран Владимир Путин.

Ведь никто на самом деле понятия не имеет, что произойдет. Наши предположения ничуть не хуже, чем чьи-либо еще.

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