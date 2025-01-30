Delfi на форумe Arctic Frontiers: Ядерные отходы и китайская угроза. Эксперты обеспокоены состоянием российской Арктики

После начала вторжения России в Украину экологический фонд "Беллона", который активно изучал ситуацию в Арктике, закрыл свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге и ушел из страны. Теперь доступ к информации из этого региона ограничен. Между тем, российская Арктика по прежнему полна рисков для всего мира, и их количество растет.

"Продолжать работу с российскими властями было невозможно по этическим соображениям. Это означало легитимизацию вторжения, что не соответствует нашим целям. Поэтому с этого момента наш доступ к информации на местах в российской Арктике сильно ограничен", - рассказывает Delfi Ксения Вахрушева, руководитель арктических проектов экологического фонда "Беллона".

На форуме фонд представил обзор экологических угроз и рисков, которые российская Арктика несет соседним странам и всему миру. Теперь ситуация осложняется отсутствием какого-либо наблюдения за ситуацией со стороны общественных экологических организаций.

Российские власти никогда не были дружелюбны к фонду. В 1996 году ее российский эксперт, капитан первого ранга в отставке Александр Никитин, был обвинен в госизмене. В 2000 году после нескольких судов, он был оправдан. В 2023 году "Беллона" была объявлена "нежелательной организацией", что подвергло опасности репрессий всех ее сотрудников и волонтеров в России. Сейчас, по словам Вахрушевой, "Беллона" в своих оценках ситуации полагается, в первую очередь, на данные из открытых источников.

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