Полигон для морских дронов. Чему может научить Латвию война на Черном море

Поле боя в Черном море по сравнению с 2022 годом кардинально изменилось. Хотя технологии наземных сражений, а особенно развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несомненно, изменили современное понимание войны, то, что происходит в Черном море, носит гораздо более революционный характер.

С началом полномасштабных боевых действий в Украине у экспертов было в основном единое мнение о сценариях развития ситуации в Черном море. Против более чем 50 надводных военных кораблей и шести подводных лодок России Украина могла выставить лишь несколько небольших патрульных катеров и старый фрегат без ракетного вооружения. Хотя противокорабельные ракеты Neptun наземного базирования не позволяли россиянам свободно приближаться к украинскому побережью, из глубин Черного моря российский флот должен был иметь возможности как наносить ракетные удары по территории Украины, так и полностью блокировать украинское побережье.

Украинский надводный флот прекратил свое существование еще в первые дни войны, и, казалось, движение кораблей в Черном море теперь зависит исключительно от доброй воли России.

Революция 2024 года

Ситуация кардинально изменилась лишь 1 февраля 2024 года. В этот день затонул российский ракетный корвет "Ивановец", через две недели — корабль снабжения "Цезарь Куников", а 5 марта — совсем новый ракетный патрульный корабль "Сергей Котов".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !