Полигон для морских дронов. Чему может научить Латвию война на Черном море

Поле боя в Черном море по сравнению с 2022 годом кардинально изменилось. Хотя технологии наземных сражений, а особенно развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несомненно, изменили современное понимание войны, то, что происходит в Черном море, носит гораздо более революционный характер.
С началом полномасштабных боевых действий в Украине у экспертов было в основном единое мнение о сценариях развития ситуации в Черном море. Против более чем 50 надводных военных кораблей и шести подводных лодок России Украина могла выставить лишь несколько небольших патрульных катеров и старый фрегат без ракетного вооружения. Хотя противокорабельные ракеты Neptun наземного базирования не позволяли россиянам свободно приближаться к украинскому побережью, из глубин Черного моря российский флот должен был иметь возможности как наносить ракетные удары по территории Украины, так и полностью блокировать украинское побережье.
Украинский надводный флот прекратил свое существование еще в первые дни войны, и, казалось, движение кораблей в Черном море теперь зависит исключительно от доброй воли России.
Революция 2024 года
Ситуация кардинально изменилась лишь 1 февраля 2024 года. В этот день затонул российский ракетный корвет "Ивановец", через две недели — корабль снабжения "Цезарь Куников", а 5 марта — совсем новый ракетный патрульный корабль "Сергей Котов".
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