Это фото стало символом революции 1905 года в Латвии. Оно реальное или фейковое?

Огромная толпа – люди тесно прижались друг к другу. Женщины в платках, мужчины в одинаковых черных шляпах и несколько детей стоят на площади в Яундундаге и пристально смотрят в объектив камеры. На заднем плане развеваются флаги, лица людей серьезны. Весьма впечатляющая фотография, сделанная 120 лет назад, стала символом революции 1905 года в Латвии, однако, как показали исследования историков, фотограф в данном случае сфальсифицировал историю.

Вопрос об этой фотографии поднял в середине января историк и автор учебников Валдис Клишанс, который на своей странице в Facebook задал вопрос: "Одной из самых впечатляющих фотографий событий 1905 года является этот митинг сельскохозяйственных рабочих в Дундаге. Однако при рассмотрении фотографии крупным планом не покидает ощущение какой-то искусственности, как будто монтажа. С моим мнением согласны и некоторые профессиональные фотографы. Есть ли какая-то информация и мысли по этому поводу?"