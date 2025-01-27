На фоне российской агрессии и американской экспансии. В Норвегии открылась арктическая конференция

27 января в норвежском Тромсё стартовала ежегодная научно-политическая конференция "Arctic Frontiers: Beyond Borders", посвященная сотрудничеству арктических стран. В прошлом году эта конференция проходила под знаком разрыва сотрудничества с Россией. В этом - на фоне агрессивной политики нового президента США Дональда Трампа.

Работа конференции омрачена территориальными претензиями США к Дании, которые не так давно предъявил Дональд Трамп, а также акциями саботажа кораблей российского "теневого флота" против подводных коммуникаций на Балтике.

В ежегодной конференции Arctic Frontiers принимают участие эксперты, политики, общественные деятели и военные из 8 стран, входящих в Арктический совет - США, Канады, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии, Норвегии, России и Швеции. Четыре страны из этого списка являются важнейшими державами балтийского региона. С 2023 и до 2025 года председателем Арктического совета является Норвегия.

Основные темы конференции Arctic Frontiers - изменение климата, экология, развитие и безопасность арктического региона. В этом году, как и в прошлом, конференция уже второй раз проходит без участия официальных российских представителей. В связи с российским вторжением в Украину в 2022 году сотрудничество с российскими научными, правительственными и культурными организация приостановлено.

На этот раз, однако, в конференции приняли участие представители международной общественной экологической организации Bellona, а также представитель российской саамской общины. Представители организации выступили с докладом на тему угроз, которые представляет российская военная и экономическая эксплуатация Арктики сегодня.

На конференции выступят не только участники из стран-членов арктического совета, но также из Польши и Индии, а так же представители правительства гренландской автономии. Всего в конференции примут участие более 1 тысячи человек из 30 стран. Ожидаются выступления министра иностранных дел Норвегии Эспена Эйде, премьер-министра Норвегии Йонаса Сторе, адмирала береговой охраны США и сенатора-республиканцы от штата Аляска Лизы Мурковски.

Журналист Delfi Лев Кадик работает на месте, освещая темы, которые важны как для Северных стран, так и для региона Балтийского моря.

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