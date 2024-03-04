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В Риге только что начали строить железнодорожно-пешеходный мост Rail Baltica через Даугаву, и в планах развития города фигурируют еще по крайней мере две переправы через реку. Эскизные проекты Северной переправы и переправы Ханзас разработаны более 10 лет назад, но после скандалов с "золотым" Южным мостом ни один политик не решается торопить реализацию этих проектов, рассказал начальник управления планирования мобильности Департамента развития города Рижской думы Вилнис Салениекс. Портал Delfi задался вопросом, а нужны ли Риге в изменившихся условиях новые мосты или туннели.

Мотивация неизменна — освободить центр от машин

По словам Салениекса, предполагаемые переправы должны выполнять определенные функции в уличной сети города. "Переправа Ханзас является частью предусмотренного в долгосрочной стратегии города Центрального кольца и создает возможности объезда в непосредственной близости от центра города", — говорит он. С другой стороны, Северная переправа обеспечивает полноценный объезд центра города и разгрузку от транзитного движения. Именно с целью освобождения центра от движения в постоянно растущем городе по крайней мере с 1980-х годов вынашивалась идея переправы Ханзас. Условным зеркальным отражением обоих проектов вверх по Даугаве от центра являются Островной мост, отводящий движение от Старой Риги, и Южный мост, позволяющий транзитным потокам не приближаться к центру.

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