В Риге только что начали строить железнодорожно-пешеходный мост Rail Baltica через Даугаву, и в планах развития города фигурируют еще по крайней мере две переправы через реку. Эскизные проекты Северной переправы и переправы Ханзас разработаны более 10 лет назад, но после скандалов с "золотым" Южным мостом ни один политик не решается торопить реализацию этих проектов, рассказал начальник управления планирования мобильности Департамента развития города Рижской думы Вилнис Салениекс. Портал Delfi задался вопросом, а нужны ли Риге в изменившихся условиях новые мосты или туннели.