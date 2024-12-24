Президент Ринкевич назвал "очень тревожной" демографическую ситуацию в Латвии. Выступая в программе Kāpēc на Delfi TV, он признался, что обсуждал этот вопрос как с главой правительства, так и с ответственными министрами. По его мнению, "2025 год должен прийти с решениями, которые заключаются не только в деньгах и льготах".