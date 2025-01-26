Эстония: в тюрьме убит известный блогер; сокамерник превратил в оружие предмет гигиены. Есть ли в этом вина тюрьмы?

В июне 2024 года в Таллиннской тюрьме был найден мертвым бывший блогер Сэм Карлос Кольк. Следствием было установлено, что убийство совершил ранее неоднократно судимый 25-летний сокамерник жертвы — Марек Мадисоо. В Таллинне начался суд, который должен выяснить, имели ли место со стороны тюрьмы упущения и халатность, которые, в итоге, привели к трагедии.

Карлос Кольк был одним из шестерых молодых людей, входивших в преступную группу наркобарона - гражданина Турции Ягыза Билера. Билер, живший в Таллинне и работавший в Латвии, привозил гашиш из-за границы. В Audi A4 Avant, на которой он передвигался, были встроены специальные тайники для хранения наркотиков.

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