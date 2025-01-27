"Жаль, что приходится говорить об этом". Как Латвия отказалась выдать Артура Смольянинова по запросу суда РФ (а могла выдать?)

"Государство, где находится заочно арестованный в России актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отказало российским следователям в правовой помощи", - объявило агентство РИА Новости. Новость совпала с релизом новой песни группы Смольянинова cheLovek "Никому (Остановите войну)". Не скрывающий своего нахождения в Латвии актер рассказал Delfi, что он об этом думает, и пригласил всех желающих сняться в его новом клипе (полная инструкция прилагается).

На днях российские пропагандистские СМИ забили тревогу: "Москва направляла запрос о правовой помощи и предоставлении информации", а "компетентные органы иностранного государства отказали в запросе". Уточнили: "актер заочно арестован по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении фейков об армии России".

В первый же год полномасштабного вторжения России в Украину актер и музыкант Артур Смольянинов, известный широкой публике по роли "афганца" Лютого в картине "9-я рота", заявил об антивоенной позиции, покинул Россию и переселился в Латвию, чего с самого начала не скрывал.

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