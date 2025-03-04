Мама, я сама! Когда ребенок может самостоятельно принять решение о своем лечении, а когда медики спросят родителей?

Во время пандемии детям с 14 лет предлагали самим решать, делать им прививку или нет. Согласия родителей не требовалось. А вот на прием к врачу до определенного возраста без взрослого не пустят. Ответственность за здоровье детей лежит на родителях. Или не всегда? Портал Delfi попросил министерство здравоохранения помочь разобраться, какие решения (не) могут принимать дети разного возраста и какая роль у родителей или опекунов.