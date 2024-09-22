Врачам следует напомнить о возможности обратиться в Сиротский суд, если родители отказываются прививать своих детей от инфекционных заболеваний, которые включены в закон как обязательные, сказал Delfi адвокат по медицинскому праву Роналдс Рожкалнс.

"Неплохо было бы напомнить общественности, зачем вообще нужна такая обязательная вакцинация, ведь это научно доказанный способ избежать болезней и смерти. Это касается и несовершеннолетних", - говорит он.

Вопрос о вакцинации вновь актуализировался после того, как в понедельник 16 сентября в Детской больнице от дифтерии умер четырехлетний мальчик, который не был от нее привит. Как сообщалось ранее, в начале сентября трое детей из этой же семьи были госпитализированы с дифтерией. Его сестры до сих пор проходят лечение.

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