Рижская дума оценивает возможность софинансировать аренду жилья молодым специалистам. Как это может работать?
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В этом году Рижская дума выделила средства - 450 000 евро - на разработку программ аренды жилья для молодых специалистов, например, педагогов, которых не хватает в столичных школах. О том, как эта система могла бы работать, в большом интервью LETA+ рассказал глава Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas attīstībai).

Рижское самоуправление, по словам Виестурса Зепса, не будет строить арендное жилье само, а собирается заключать договоры на аренду квартир в уже построенных многоквартирных домах.

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