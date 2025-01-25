Рижская дума оценивает возможность софинансировать аренду жилья молодым специалистам. Как это может работать?

В этом году Рижская дума выделила средства - 450 000 евро - на разработку программ аренды жилья для молодых специалистов, например, педагогов, которых не хватает в столичных школах. О том, как эта система могла бы работать, в большом интервью LETA+ рассказал глава Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas attīstībai).