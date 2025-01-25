Рижская дума оценивает возможность софинансировать аренду жилья молодым специалистам. Как это может работать?

В этом году Рижская дума выделила средства - 450 000 евро - на разработку программ аренды жилья для молодых специалистов, например, педагогов, которых не хватает в столичных школах. О том, как эта система могла бы работать, в большом интервью LETA+ рассказал глава Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas attīstībai).
Рижское самоуправление, по словам Виестурса Зепса, не будет строить арендное жилье само, а собирается заключать договоры на аренду квартир в уже построенных многоквартирных домах.
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