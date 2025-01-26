ВИДЕО: Из банкоматов уберут русский язык — что об этом говорят пенсионеры?
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В четверг, 30 января в силу вступят поправки к "Закону о кредитных учреждениях", которые предусматривают запрет на использование русского языка в банкоматах. Это решение правительство приняло еще в прошлом году. Уже тогда возникли дискуссии о том, что больнее всего этот шаг ударит по пожилым людям. Delfi поговорил с пенсионерами и их родственниками, чтобы выяснить, как пожилые люди теперь будут справляться.

Этот опрос мы снимали в рижском районе Пурвциемс, где практически в равных пропорциях живут латышскоязычные и русскоязычные горожане.

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