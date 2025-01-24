В НХЛ играют шесть хоккеистов из Латвии. Такого не было со времен Ирбе и Озолиньша

На этой неделе форвард сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс дебютировал в составе "Филадельфии Флайерз". Он стал шестым латвийским хоккеистом, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге в течение сезона. Такого количества игроков из Латвии в сильнейшем турнире не было уже 23 года.

Долгая дорога в НХЛ

Аболс пытался пробиться в НХЛ с 2017 года - "Ванкувер" выбрал его на драфте под 184 номером. За это время Аболс провел 266 игр в Шведской хоккейной лиге, 70 игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и четыре игры в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Кроме того, он стал одним из лидеров сборной Латвии и помог ей завоевать бронзовые медали на чемпионате мира 2023 года. Прошлым летом Аболс подписал с "Флайерз" однолетний контракт на 775 тысяч долларов, но во время предсезонного тренировочного лагеря был отправлен в АХЛ.

"Сегодня был очень эмоциональный день, как американские горки. Чувствовал приятное волнение. Старался наслаждаться моментом и не слишком нервничать. Как только вышел на лед, волнение исчезло. Лед для хоккеиста — место, где он чувствует себя лучше всего", — сказал после игры журналистам Аболс.

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