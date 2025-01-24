Балтию соединяют с остальной Европой четыре электрокабеля. Что если все повредят - свет погаснет?

Пролегающий по дну моря EstLink 2 – это лишь один из четырех высоковольтных электрокабелей, соединяющих Балтию с с остальной Европой. Этот кабель в конце декабря был перерублен, в чем обвиняют корабль российского теневого флота. Сейчас балтийские страны озаботились усиленной охраной моря. 9 февраля страны Балтии отсоединяться от российской электросистемы и синхронизируются с Европой. И все же что, если из строя выйдут все кабели? Есть ли альтернативы?
Насколько мы зависимы от этих кабелей, соединяющих Балтию с Европой? Каковы наши возможности производить энергию самостоятельно? С учетом того, что кабель EstLink 2 был поврежден, возможно, неспециально, насколько надежны эти кабели? На эти вопросы порталу Delfi ответил председатель правления AS Augstsprieguma tīkls Роландс Ирклис.
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