В феврале 2025 года страны Балтии, в том числе Латвия, отключаются от российской электросети БРЭЛЛ - электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Почти на год раньше изначальных планов. Это важный шаг как для обеспечения энергетической безопасности и вхождения в европейскую электросеть. Что это практически означает для рядовых потребителей?