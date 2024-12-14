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В феврале 2025 года страны Балтии, в том числе Латвия, отключаются от российской электросети БРЭЛЛ - электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Почти на год раньше изначальных планов. Это важный шаг как для обеспечения энергетической безопасности и вхождения в европейскую электросеть. Что это практически означает для рядовых потребителей?

За осуществление и бесперебойность процесса в Латвии будет отвечать администратор системы Augstsprieguma tīkls (AST), который обеспечивает как управление электросистемой, так и подготовку к синхронизации с частотным диапазоном материковой Европы.

Отвечаем на основные вопросы, которые могут возникнуть у потребителей.

  • Что такое десинхронизация и зачем она проводится?

  • Когда произойдет синхронизация и сколько времени она займет?

  • Может ли десинхронизация привести к перебоям в электроснабжении?

  • Как это повлияет на цену электроэнергии?

  • Нужно ли менять настройки или вносить другие изменения в электрооборудование?

  • Повлияет ли синхронизация на мой действующие договоры на поставку электроэнергии?

  • Какой пакет электроэнергии мне выбрать?

  • Как происходило отсоединение от БРЭЛЛ?

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Augstsprieguma tīklsЭлектричествоБРЭЛЛ

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