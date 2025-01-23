Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила, что только в декабре узнала о возможной необходимости снова вкладывать государственные средства в в airBaltic. Еще в начале осени руководство авиакомпании утверждало: никаких государственных инвестиций не требуется. А в октябре совет компании известил премьер-министра по электронной почте о том, что, возможно, государственные средства все же понадобятся. Правда, письмо попало в папку ". И Силиня узнала о нем лишь в декабре. Об этом премьер рассказала в программе Kāpēc с Алиной Ластовской на Delfi TV.

На повторные вопросы о том, действительно ли премьер-министра пытались проинформировать о таком важном вопросе только одним электронным письмом, Силиня не дала четкого ответа.

В новогодний период возмущение общественности вызвало заявление airBaltic о том, что авиакомпания отменяет тысячи рейсов. Позже председатель совета компании Клавс Васкс в записи на LinkedIn сообщил, что дополнительное вложение капитала со стороны государства, скорее всего, неизбежно. Две недели назад в программе Kas notiek Latvijā?" журналист Янис Домбурс указал, что совет airBaltic ещё в октябре уведомил премьер-министра о потенциальном сценарии, при котором государству придется вложить в авиакомпанию дополнительные 50–100 миллионов евро.

В программе Kāpēc Силиня утверждала, что не узнала о такой возможности вовремя по чисто техническим причинам

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