Форум удивительных историй. Трамп в Давосе поделился планами совместного c Путиным ядерного разоружения

Вчера вечером в рамках Всемирного экономического форума в Давосе руководители крупнейших мировых компаний задавали вопросы Трампу. Ответить он не смог, но пообещал им отмену всех ограничений и снижение корпоративных налогов до 15%. Кроме того, он потребовал от стран НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП и заявил, что Китай поможет ему завершить войну в Украине, а Россия хочет расстаться с ядерным оружием. Выступление Трампа длилось всего полчаса, но было крайне удивительным.

На фоне мебели

На этом фоне 78-летний Дональд Трамп выглядел помпезно. Он возник на экране, держась за широкую (чуть больше ширины плеч - наверное, чтобы было удобнее опираться) трибуну с президентской печатью. За спиной и слева он него была размещена увеличенная в несколько раз фотография герба США, вырезанного на передней панели рабочего стола из Овального кабинета. Выглядело так, будто Трамп выступает на фоне гигантской мебели.

Первые 10 минут он слово в слово повторял ту часть своей инаугурационной речи, в которой рассказывал о своей блестящей победе над демократами на выборах и грядущих указах. С деловыми людьми так обычно не разговаривают. Им и так уже все доложили аналитические департаменты компаний и корпоративные юристы. Теперь им нужны подробности. А их не было.

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